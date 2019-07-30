Калуга, , 12:52 — REGNUM

Калужская область для реализации ведомственной целевой программы «Современный облик сельских территорий» направила в Минсельхоз РФ заявку, в которую вошли 42 проекта в 13 муниципальных районах, планируемые к реализации в 2020 году. Общий объем финансирования составит 1 миллиард 829 млн рублей, сообщает 30 июля корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на информацию министра сельского хозяйства региона Леонида Громова.

В калужском селе Ульяново Admoblkaluga.ru

По его словам, в Минсельхоз России также была отправлена бюджетная заявка на 553,9 миллиона рублей для реализации ведомственных проектов «Развитие жилищного строительства», «Содействие занятости сельского населения» и «Благоустройство сельских территорий». Так, социальные выплаты планируется предоставить 100 сельским семьям на общую сумму 110 млн рублей, предполагается построить 200 квадратных метров жилья. Ожидается, что будут получены около 100 ипотечных и 100 потребительных кредитов. Кроме того, в муниципалитетах области намерены создать 142 объекта благоустройства.

Общий объем финансирования государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий» в масштабах страны на период реализации госпрограммы с 2020 по 2025 годы составит 2,2 триллиона рублей, в том числе один триллион рублей будет выделен из федерального бюджета.