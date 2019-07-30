Нур-Султан, , 12:42 — REGNUM

Сельскохозяйственная продукция в Казахстане по итогам первой половины 2019 года подорожала на 7%. Об этом сообщили в комитете по статистике министерства национальной экономики республики.

За отчетный период продукция растениеводства в республике подорожала на 9,6%, продукция животноводства — подешевела на 0,2%. Отмечается, что за полгода стоимость гречихи сократилась на 3,3%, огурцов — на 13,5%, картофеля — на 5,8%, помидор — на 1%.

Пшеница подорожала на 18,9%, ячмень — на 8%, кукуруза — на 5,5%, овес — на 3,1%, свекла — на 4,9%, сушеный горох — на 22,6%, семена подсолнечника — на 15,9%.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам первой половины 2019 года уровень инфляции в Казахстане составил 2,6%, в годовом выражении — 5,4%, в месячном — 0,2%. За отчетный период продукция промышленных предприятий подорожала на 4%.

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