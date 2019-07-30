Сеул, , 12:37 — REGNUM

В первой половине 2019 года грузооборот портов Южной Кореи составил около 800 млн тонн, что на 0,7% больше, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей министерства морских дел и рыболовства.

Согласно опубликованным данным, среди общего объема грузооборота 699 840 000 тонн пришлось на экспортируемые и импортируемые грузы, а 100 000 118 тонн — на другие грузы.

Известно, что объем грузооборота в порту Пусана и порту Кванян увеличился на 4,3% и 4,4% соответственно, однако в порту Инчхона и порту Пхентхека — Танджина, напротив, сократился на 5,7% и 3,3% соответственно. Контейнерные перевозки также увеличились на 2,2%, до 14 485 000 контейнеров.

Известно, что в первой половине года 8 312 000 контейнеров пришлось на экспорт и импорт, что на 0,2% больше по сравнению с первой половиной 2018 года. А 6 063 000 контейнеров — на транзитные грузы, что на 4,6% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Объем обработанных грузов в порту Пусана увеличился на 2,1%, до 1 861 000 контейнеров, в порту Кванян — на 7,9%, до 1,24 млн контейнеров, однако в порту Инчхона, напротив, сократился на 0,8%, до 1 514 000 контейнеров.