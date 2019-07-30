Москва, , 12:13 — REGNUM

Глобальный нефтяной рынок по-прежнему не имеет четких и в тоже время гарантированных ориентиров роста. Несмотря на то, что базовый сценарий сокращения добычи нефти странами ОПЕК+ оказывает стабилизирующей действие на рынок в целом, но внешние геополитические факторы перевешивают усилия стран ОПЕК, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт «Международного финансового центра» Гайдар Гасанов.

«Угроза замедления мировой экономики на фоне американско-китайских торговых войн играет ключевую роль для рынка нефти. Поскольку снижение спроса на энергоносители, в первую очередь, со стороны Китая, могут значительно подорвать нефтяные котировки. Перспективы мировой экономики выглядят более шаткими в силу отсутствия уверенности позитивного разрешения торговых переговоров на предстоящей двухдневной встречи переговорщиков двух держав в Шанхае», — пояснил эксперт.

Единственное, что может существенно поддержать мировые цены на нефть, так это снижение базовой процентной ставки ФРС США. На что, в принципе, нацелены большинство участников рынка. На фоне продолжающихся торговых войн между США и Китаем, нефтяной рынок ощутил на себе серьезное давление ввиду снижения спроса на энергоносители из-за замедления темпов роста мировой экономики.

«Снижение ставки ФРС США позволит снизить негативный эффект и совместно с базовым сценарием сокращения добычи нефти странами ОПЕК+ цены на нефть могут возобновить стабильный рост. Единственным противостоянием роста могут быть проблемы связанные со спросом, которые будут отбрасывать тень на глобальный рост.

Но то, что экономический рост в США замедлился не так значительно, как ожидалось, то перспективы потребления нефти могут стимулировать спрос на энергоносители.

Учитывая текущие факторы влияния, цена на нефть марки Brent имеет потенциал роста до $65 за баррель. При этом американская сланцевая нефть марки WTI может вырасти до $58,40 за баррель», — предполагает Гасанов.

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