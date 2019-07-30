Нур-Султан, , 12:08 — REGNUM

Меморандум о сотрудничестве в области развития цифровых технологий для железнодорожной сигнализации, централизации и блокировки подписали представители французской машиностроительной компания Alstom и АО «Национальная компания «Казахстанские железные дороги» («НК КТЖ»). Об этом 30 июля сообщает агентство «Казинформ».

Отмечается, что подписание документа состоялось в рамках визита в Нур-Султан министра экономики и финансов Франции Бруно Ле Мэра. Французский министр посетил завод по сборке электровозов в Нур-Слутане, где ознакомился с экспортной серией локомотивов для железных дорог Азербайджана.

«Мы хотели бы, чтобы компания Alstom могла оснастить железнодорожные вокзалы Казахстана сигнализацией», — прокомментировал Бруно Ле Мэр подписание меморандума. Управляющий директор — главный инженер АО «НК КТЖ» Батыр Котырев пояснил, что меморандум направлен на автоматизацию процессов на железнодорожном транспорте.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 июля президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и министр экономики и финансов Франции Бруно Ле Мэр обсудили развитие двусторонних отношений между странами.

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