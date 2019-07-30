Москва, 30 июля 2019, 12:01 — REGNUM
Увеличение числа бедных россиян в Росстате объясняют ростом прожиточного минимума. Это кажется странным, но на самом деле повышение прожиточного минимума в I квартале 2019 года на 7,2% до 10 тыс. 753 руб. вызвало отставание в индексации зарплат и других доходов, так как инфляция в I квартале выросла только на 5,2%, заявила корреспонденту заместитель директора «Информационно-аналитического центра «Альпари» Наталья Мильчакова.
Однако даже без Росстата ясно, что число бедного населения по итогам 1 квартала должно было увеличиться. За 1 полугодие 2019 г. реальные доходы населения упали на 1,3% в годовом исчислении. Даже рост номинальных зарплат не помогает в целом поднять уровень жизни из-за роста тарифов ЖКХ и обязательных платежей, а также высокого уровня закредитованности населения.
С учетом новой методологии, по оценкам некоторых экспертов, число бедных в России может возрасти до 25−30%, если не более, ведь в послекризисный период даже те, кто до кризиса относил себя к «среднему классу» резко сократили расходы и начали экономить даже на необходимом.
Как сообщало ИА REGNUM, по данным Росстата, в 1 квартале 2019 г. число россиян с доходами ниже прожиточного минимума достигло 20,9 млн человек, что на 2,4% больше, чем в 1 квартале 2018 года. В процентном отношении доля бедного населения в 1 квартале текущего года возросла с 13,9% до 14,3% от всего населения России.
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