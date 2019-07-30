Москва, , 12:01 — REGNUM

Увеличение числа бедных россиян в Росстате объясняют ростом прожиточного минимума. Это кажется странным, но на самом деле повышение прожиточного минимума в I квартале 2019 года на 7,2% до 10 тыс. 753 руб. вызвало отставание в индексации зарплат и других доходов, так как инфляция в I квартале выросла только на 5,2%, заявила корреспонденту заместитель директора «Информационно-аналитического центра «Альпари» Наталья Мильчакова.

«Росстат неоднократно подвергался справедливой критике за непрозрачность методики расчета доходов и уровня жизни населения, в связи с чем ведомство приняло решение публиковать данные о темпах роста (а точнее, снижения) реальных доходов населения только раз в квартал, а не ежемесячно», — отметила эксперт.

Однако даже без Росстата ясно, что число бедного населения по итогам 1 квартала должно было увеличиться. За 1 полугодие 2019 г. реальные доходы населения упали на 1,3% в годовом исчислении. Даже рост номинальных зарплат не помогает в целом поднять уровень жизни из-за роста тарифов ЖКХ и обязательных платежей, а также высокого уровня закредитованности населения.

«Росстат обещает с 2020 года рассчитывать уровень жизни в стране и, в том числе, уровень бедности населения по новым критериям, больше совпадающим с международными, учитывая, например, долю совокупного дохода домохозяйства (семьи), которая уходит на питание, покупку одежды и иных необходимых вещей, а также возможности регулярно осуществлять коммунальные платежи и возможности делать крупные покупки — от стиральной машины и холодильника до автомобиля», — пояснила Мильчакова.

С учетом новой методологии, по оценкам некоторых экспертов, число бедных в России может возрасти до 25−30%, если не более, ведь в послекризисный период даже те, кто до кризиса относил себя к «среднему классу» резко сократили расходы и начали экономить даже на необходимом.

«Так что в ближайшее время можно не ожидать, что, согласно статистике, бедность в России пойдет на спад. Конечно, можно дождаться какой-либо положительной отдачи для населения от реализации национальных проектов, однако, ситуацию могла бы во многом исправить политика нашего правительства и монетарных властей, направленная на укрепление рубля, а не на его ослабление в интересах экспортеров и наполнения ФНБ», — высказала своё мнение.эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным Росстата, в 1 квартале 2019 г. число россиян с доходами ниже прожиточного минимума достигло 20,9 млн человек, что на 2,4% больше, чем в 1 квартале 2018 года. В процентном отношении доля бедного населения в 1 квартале текущего года возросла с 13,9% до 14,3% от всего населения России.

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