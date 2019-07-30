Волгоград, , 11:56 — REGNUM

Антимонопольное управление Волгоградской области обязало компанию Google LLC заплатить штраф в размере 150 тыс. рублей. Поводом стала ненадлежащая реклама в интернете, продвигающая дистанционную продажу счётчиков учёта электроэнергии с дистанционным управлением. Об этом 30 июля рассказали в пресс-службе Управления Федеральной антимонопольной службы по Волгоградской области.

По словам антимонопольщиков, реклама приборов побуждала к совершению противоправных действий, товары продавались без указания сведений о продавце, нарушался запрет на рекламу незаконных видов деятельности. Предписание о нарушении было своевременно исполнено Google LLC, рекламу отозвали. Но в качестве административного наказания Волгоградское УФАС оштрафовало компанию на 150 тысяч рублей.

Инициатором жалобы в феврале 2019 года выступило ПАО «Волгоградоблэлектро». Коммунальщики возмутились тем, что компания предлагает всем желающим приобрести счётчики электроэнергии с дистанционным пультом, при помощи которого можно уменьшать объём полученного электричества.