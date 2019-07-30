Калуга, , 11:52 — REGNUM

43 обращения граждан о наличии несанкционированных свалок поступило с начала 2019 года в адрес Калужского регионального экологического оператора. Большую помощь по сбору информации оказывают активисты Общероссийского народного фронта в рамках программы «Генеральная уборка», сообщили 30 июля корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального экологического оператора.

Незаконная свалка Kaluganews.ru

По данным ведомства, всего на контроле находится 150 мусорных свалок региона, из которых 88 уже ликвидировано. Больше всего свалок было зафиксировано в Калуге, а также в Малоярославецком, Боровском, Дзержинском и в Жуковском районах.

Собственникам земельных участков, на которых расположены несанкционированные свалки, региональным экологическим оператором направляются уведомления об их ликвидации. За семь месяцев 2019 года общий объем вывезенного мусора составил 1892 кубометра.