Анкара, , 20:46 — REGNUM

В Министерстве энергетики и природных ресурсов Турецкой Республики сообщили, что в 2018 году Турция импортировала золота на 8,5 млрд долларов. В заявлении ведомства, в частности, подчеркивается: «Турция обладает потенциалом, который позволяет ей добывать 77 из 90 получаемых в мире металлов в товарных количествах. Несмотря на это, доля горнодобывающей промышленности Турции составляет лишь 1% от ее ВВП, хотя в таких странах, как США, Канада и Австралия, этот показатель может превышать 10%». По сообщению турецкого новостного агентства Anadolu Ajansı, в Минэнерго Турции также сделали комментарий относительно недавно открытого месторождения золота, указав, что оно расположено не в горах Каздаг, а на холмах Киразлы Балабан примерно в 40 километрах от них, и появившаяся дезинформация обесценивает труд многих тысяч старателей, занятых в данном секторе производства. В министерстве особо отметили, что распространенные среди старателей методы кустарного использования цианида при добыче и промывке минералов являются вредоносными, и подчеркнули, что на стадии вычленения золота из добытой породы все работы необходимо осуществлять на закрытых объектах, соответствующим национальным и международным критериям.