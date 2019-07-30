Чебоксары, , 11:46 — REGNUM

В Чувашии принято очередное решение о выделении средств из резервного фонда правительства. Более 1,1 млн рублей будет потрачено на участие в международном форуме «Хлеб, ты — мир», который пройдёт в Калужской области. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр республики Иван Моторин, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Документ, принятый 26 июля, опубликован на портале органов власти Чувашии 29 июля. Согласно распоряжению, из резервного фонда Кабинета министров региона выделяются средства «на финансирование непредвиденных расходов».

«На организацию участия Чувашской Республики в международном форуме предприятий и организаций потребительской кооперации «Хлеб, ты — мир», который пройдет 19−22 сентября 2019 г. на территории культурно-образовательного центра «Этномир» Калужской области», — говорится в документе.

Средства получат два министерства. Минсельхозу выделяется 850 тыс. рублей «на размещение экспозиции» Чувашии, минкультуры предоставляется 300 тыс. рублей «на организацию выступления творческого коллектива».

Как сообщало ИА REGNUM, в июне 2019 года из резервного фонда правительства выделено 57 млн рублей на погашение долгов по зарплате на банкротном ГУП «Чувашавтотранс».

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