Екатеринбург, , 11:43 — REGNUM

В Свердловской области утверждён уровень прожиточного минимума для пенсионеров в размере 9137 рублей. Решение об этом приняли депутаты регионального Законодательного собрания, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

При этом ожидаемый уровень прожиточного минимума для пенсионеров по России прогнозируется больше на 150 рублей. В случае его повышения вопрос о пересмотре прожиточного минимума для пенсионеров в Свердловской области вновь будет внесён в повестку дня.

Напомним, что в мае 2019 года постановлением регионального правительства прожиточный минимум для пенсионеров в Свердловской области был установлен на уровне 9064 рублей. Для работающих свердловчан и для детей он был установлен на уровне 11,6 тыс. и 11,2 тыс. рублей соответственно.

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