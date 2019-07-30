Исламабад, , 12:36 — REGNUM

29 июля председатель исламистской партии «Джамийат Улема-е-Ислам (Фазл)» Фазлур Рехман заявил, что если правительство Пакистана не уйдет в отставку до конца августа, его партия организует марш на Исламабад.

По сообщению пакистанского телеканала Dunya News, выступая перед сторонниками партии на митинге, Фазлур Рехман заявил, что политическая ситуация в стране зависит от экономики, а экономическое положение Пакистана «ужасно». Ошибки нынешнего правительства, по словам Рехмана, делают его непопулярным и лишают народной поддержки. Как отметил оппозиционный лидер, выборы, прошедшие 25 июля 2018 года, были сфальсифицированы, и он не признал их результаты. Теперь «все партии требуют новых выборов», чтобы восстановить справедливость.

Лидер исламистов пригрозил, что, если правительство Имрана Хана не уйдет в отставку до конца августа, ему не удастся остановить «Марш миллионов», который Фазлур Рехман поведет на Исламабад.