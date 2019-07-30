Ульяновск, , 11:35 — REGNUM

В Ульяновской области погашена задолженность по заработной плате перед 35 работниками общества «Кузоватовский комбикормовый завод». В настоящее время предприятие находится в процедуре конкурсного производства, сообщает региональная прокуратура.

В ходе прокурорской проверки установлено, что руководством «Кузоватовского комбикормового завода» в мае 2016 — декабре 2017 годов не были приняты надлежащие меры по выплате заработной платы своевременно и в полном объёме. В результате, как отмечает надзорное ведомство, долги сложились перед 35 работниками на общую сумму более 3,5 млн рублей.

В 2017 года на заводе была введена процедура конкурсного производства. Долги по зарплате были погашены во второй половине июля 2019 года, включая компенсации за неиспользованные отпуска и несвоевременную оплату труда.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Вешкаймском районе Ульяновской области после прокурорской проверки муниципальное предприятие «Жилсервис» погасило долги перед 74 работниками на 1,8 млн рублей.

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Напомним, на 1 июня 2019 года в Ульяновской области просроченная задолженность по заработной плате составляла более 700 тыс. рублей (на 1 мая — 864 тыс. рублей).