Абуджа, , 11:43 — REGNUM

Нигерия присоединится к недавно созданной африканской зоне свободной торговли, создав комитет по реализации соглашения. Об этом передает информационное агентство Reuters со ссылкой на заявление президента Нигерии Мухаммаду Бухари.

Африканское континентальное соглашение о свободной торговле (AfCFTA), подписанное африканскими лидерами 7 июля, в случае успешной реализации создаст экономический блок объемом $3,4 триллионов и откроет новую эру развития. Нигерия присоединилась к AfCFTA позже, несмотря на первоначальный отказ.

Президент страны заявил, что он создаст комитет в составе правительственных учреждений и групп частного сектора для реализации торгового соглашения.

«В целом, реализация AfCFTA будет долгой, — сказал он. — Нигерия привержена обеспечению того, чтобы Африка достигла свободной и справедливой торговли… за счет расширения внутриафриканской торговли».

Напомним, соглашение AfCFTA, которое создаст единый рынок товаров, услуг и перемещения людей в целях расширения внутриафриканской торговли и углубления африканской экономической интеграции, будет реализовываться поэтапно.

Первый этап будет заключаться в разработке протокола о торговле товарами и услугами и правил урегулирования споров. Второй будет касаться конкуренции, инвестиций и прав на интеллектуальную собственность.

Отмечается, что переговоры о реализации этапов должны начаться уже в следующем году.

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