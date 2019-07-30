Москва, , 11:29 — REGNUM

В Госдуме намерены продолжать работу по структурированию рынка финансовых услуг. Как передает корреспондент ИА REGNUM 30 июля, об этом сообщил зампред комитета Госдумы по финрынку Антон Гетта («Единая Россия»).

«Необходимо будет продолжить работу над структурированием рынка финансовых услуг и развитием института квалифицированных инвесторов, и соответственно, тех инструментов, которые могут предлагаться различным группам инвесторов», — сказал Гетта.

Обсуждается законопроект о классификации групп инвесторов и соответствующего спектра финансовых продуктов, которые им можно предлагать.

Он посетовал на то, что недобросовестные участники рынка, пользуясь неопытностью потребителя, навязывают высокорискованные продукты, такие как структурные ноты или форекс, люди несут убытки, а продавцы зарабатывают на этом комиссионный доход.

Ранее Госдума приняла закон, ограничивающий физлиц по объему инвестиции. Верхняя граница для простых физлиц — неквалифицированных инвесторов составит 600 тыс. рублей.

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