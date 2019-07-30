Оренбург, , 11:29 — REGNUM

В Оренбургской области ближайшие годы в каждом муниципальном образовании должно появиться по три-четыре новых современных производства. Позитивно ситуация в экономике развернется тогда, когда в регион придут новые инвесторы. Об этом заявил врио губернатора Денис Паслер на пресс-конференции, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе областного правительства.

По словам Паслера, национальные проекты создают инфраструктурный каркас региональной экономики, а инвестиционные проекты создают на их основе живую экономику. Тогда появятся новые рабочие места, вырастут зарплаты, наполнится бюджет муниципальных образований, лучшие специалисты перестанут уезжать.

«Если придут инвесторы, значит, у нас получится вернуть людей на рабочие места и открыть двери возможностей для наших детей», — сказал врио главы Оренбургской области.

Также он подчеркнул, что в отношении инвестиций есть две составляющие. Прежде всего, межрегиональная конкуренция. Соседи Оренбуржья — Башкирия и Самарская область — сумели создать у себя в регионах систему налоговых льгот и преференций. Поэтому инвестор сегодня идет туда.

«На данный момент у нас ему работать не так выгодно, — признал Денис Паслер. — В самое ближайшее время мы эту ситуацию поменяем. Строить производства в Оренбургской области станет выгоднее, чем у наших соседей. И мы это уже делаем. Заводим новых инвесторов на ЮУМЗ, на строительство крупнейших животноводческих комплексов, пробили субсидии на молоко, дорабатываем ТОСЭР в Новотроицке и Ясном».

Врио главы Оренбуржья сделал акцент на том, что власть должна создать такие условия, чтобы инвестору было максимально просто работать, чтобы каждый инвестор знал преимущества Оренбургской области. По решению Денис Паслера, за каждым инвестором будет закреплен куратор из правительства региона, который лично отвечает за успешную реализацию инвестиционного проекта.