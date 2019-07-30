Сеул, , 11:29 — REGNUM

Во втором квартале 2019 года объем продаж южнокорейской компании LG Electronics составил 15,62 трлн вон (~$13,22 млрд), а операционная прибыль — 652,3 млрд вон (~$552,25 млн). Об этом сообщает Maeil Business Newspaper со ссылкой на представителей компании.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, продажи компании выросли на 4,1%, однако операционная прибыль, напротив, упала на 15,4%. В первой половине 2019 года продажи компании составили 30,54 трлн вон (~$25,85 млрд), а операционная прибыль — 15,52 трлн вон (~$13,13 млрд).

Продажи бизнес-подразделения Home Appliance & Air Solution, специализирующееся на разработке и продаже стиральных машин, холодильников, кондиционеров и другой электроники для дома, составили 6,1 трлн вон (~$5,16 млрд), а операционная прибыль 717,5 млрд вон (~$607,45 млн). Продажи бытовой техники увеличились на 16,1% благодаря стабильным продажам в Северной Америки, Европе, на Ближнем Востоке и Африке.

Продажи подразделения Home Entertainment, специализирующегося на разработке современных плоскопанельных телевизоров и мониторов, видео и аудиотехники, ноутбуков составили 3,67 трлн вон (~$3,1 млрд), а операционная прибыль 205,6 млрд вон (~$174,06 млн).

Продажи подразделения Mobile Communications, занимающегося разработкой телефонов, смартфонов и коммуникаторов стандартов GSM и CDMA, составили 1,61 трлн вон (~$1,36 млрд), а операционные убытки — 313 млрд вон (~$264,99 млн). Продажи подразделения увеличились за счет продаж смартфона V50 ThinQ и G8 ThinQ.

Продажи подразделения по выпуску автомобильных комплектующих Vehicle Components увеличились на 63,1% и составили 1,42 трлн вон (~$1,2 млрд), а операционные убытки — 55,8 млрд вон (~$47,24 млн).

Продажи подразделения Business Solution составили 675,5 млрд вон (~$571,89 млн), а операционная прибыль — 58,1 млрд вон (~$49,18 млн).