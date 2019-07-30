Магадан, Магаданская область, , 11:20 — REGNUM

На Колыме выявлены нарушения чиновниками и руководителями разного уровня в закупках медицинского оборудования на 46 млн рублей, передаёт корреспондент ИА REGNUM. Об этом в своём заключении сообщила областная контрольно-счётная палата.

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По результатам проверки КСП медицинских закупок министерством здравоохранения области, а также почти 20 госучреждений в расходовании средств в 2018 году, был установлен ряд нарушений требований по 44-ФЗ. Итоговая сумма выявленных нарушений, составила 46,1 млн рублей.

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Как сообщало ИА REGNUM, в Магаданской области растёт госдолг, столица Колымы по итогам рейтинга признана самой депрессивной.