Сеул, , 11:13 — REGNUM

Продолжающийся уже три недели конфликт между Японией и Южной Кореей привёл к истощению южнокорейского фондового рынка. Об этом сообщает южнокорейское новостное издание «Чосон Ильбо».

Масштабный бойкот японских товаров и экспортные ограничения, введённые Токио, ударили по южнокорейским компаниям. Например, капитализация Lotte Shopping — одного из крупнейших операторов торговых центров и магазинов одежды в стране — упала на 10,6% за последний месяц, или на 430 млн долларов. Материнская компания, Lotte Group, потеряла 9,9% стоимости, или 2,2 млрд долларов. Lotte Group управляет сотнями совместных с японскими компаниями предприятиями в Южной Корее и Японии и несёт убытки в обеих странах. От противостояния двух государств пострадала LG Group, акции которой упали на 7,2%, что привело к сокращению капитализации на 5,3 млрд долларов.

В целом, 95 крупнейших южнокорейских конгломератов и их дочерних компаний потеряли в стоимости свыше 15 млрд долларов, подсчитали аналитики портала Chaebul.com, данные которого приводит «Чосон Ильбо».