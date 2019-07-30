Рыбинск, Ярославская область, , 10:50 — REGNUM

Департамент ЖКХ, энергетики и регулирования тарифов Ярославской области пересмотрел предельный размер тарифа на проезд в электротранспорте Рыбинска. Об этом сообщает телеканал «Рыбинск-40». Теперь максимальный тариф будет составлять 21 рубль. Такой стоимости проезда добивался АО «Рыбинскэлектротранс». Изначально приказом областного Департамента экономически обоснованный тариф составлял 20 рублей, но руководство предприятия оспорило данное решение в суде. Как ранее сообщал ИА REGNUM приказ был отменен решением Ярославского областного суда, оно вступило в законную силу в конце июня. Теперь утвержден новый тариф, цена проезда в троллейбусах Рыбинска вырастет в августе. Свою борьбу за повышение тарифа в «Рыбинскэлектротрансе» объяснили значительными убытками.

Троллейбус в Рыбинске Rtu76.ru

«Мы очень много денег теряем в связи с ремонтом улицы Крестовая. Водоканал не закончил работы на проспекте Ленина. Стоимость одной поездки в 21 рубль планируется ввести с середины августа. Цена общегражданских проездных также вырастет. По льготному проезду студентов и школьников решать предстоит администрации Рыбинска», — приводит телеканал слова главного экономиста АО «Рыбинскэлектротранс» Дарьи Алексеевой.

В любом случае проезд в электротранспорте Рыбинска обходится пассажирам дешевле, чем в областном центре. В Ярославле стоимость одной поездки составляет 23 рубля.

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