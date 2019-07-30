Махачкала, 30 июля 2019, 10:51 — REGNUM
Нелегальный оборот крупной партии алкогольной продукции пресечен в Дагестане. На федеральном КПП «Герзельский мост» в ходе проверки транспортных средств было обнаружено около 26 тысяч бутылок пива и пивных напитков различных наименований без фиксации в системе госконтроля над объёмом производства и оборота этилового спирта и алкогольной продукции, сообщили ИА REGNUM 30 июля в пресс-службе межрегионального управления Росалкогольрегулирования по СКФО.
В настоящее время вся контрафактная продукция изъята и направлена на досудебное хранение. Управлением проводится административное расследование.
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Как сообщало ИА REGNUM, ранее в городе Махачкале был ликвидирован нелегальный спиртзавод ОАО «Дагестан Этанол». Демонтаж предприятия проведён по решению Арбитражного суда республики, который признал руководство завода виновным во владении незарегистрированным технологическим оборудованием.