Махачкала, , 10:51 — REGNUM

Нелегальный оборот крупной партии алкогольной продукции пресечен в Дагестане. На федеральном КПП «Герзельский мост» в ходе проверки транспортных средств было обнаружено около 26 тысяч бутылок пива и пивных напитков различных наименований без фиксации в системе госконтроля над объёмом производства и оборота этилового спирта и алкогольной продукции, сообщили ИА REGNUM 30 июля в пресс-службе межрегионального управления Росалкогольрегулирования по СКФО.

В настоящее время вся контрафактная продукция изъята и направлена на досудебное хранение. Управлением проводится административное расследование.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее в городе Махачкале был ликвидирован нелегальный спиртзавод ОАО «Дагестан Этанол». Демонтаж предприятия проведён по решению Арбитражного суда республики, который признал руководство завода виновным во владении незарегистрированным технологическим оборудованием.