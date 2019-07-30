Москва, , 10:45 — REGNUM

Французский автопроизводитель Renault собирается с 1 августа увеличить в России рекомендованные розничные цены на все свои модели автомобилей. Об этом сообщает издание «Ведомости» со ссылкой на специалистов дилерских центров компании, которые получили эти данные у руководства Renault.

Как отмечается, цены будут повышены примерно на 1−2%. Это значит, что стоимость Logan в августе будет где-то на 8 000 рублей дороже. При том, что самая дешевая его комплектации сейчас стоит 569 000 рублей.

Стоит отметить, что подорожание также коснется новинки Renault — купе-кроссовера Arkana. Он станет дороже примерно на 16−25 тыс. рублей. При том, что на данный момент стоимость этого кроссовера составляет от 999 тыс. рублей.

Напомним, продажи нового купе-кроссовера французской компании Renault Arkana, который был произведен на московском автозаводе автопроизводителя, начались в начале июля этого года.

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