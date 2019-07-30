Ульяновск, 30 июля 2019, 10:39 — REGNUM
Минприроды Ульяновской, Самарской областей и Татарии «выступают с предложением повысить уровень Нижнекамского водохранилища». Об этом сообщает минприроды Ульяновской области по итогам встречи министра Дмитрия Федорова с представителем собственника Нижнекамской ГЭС — АО «Татэнерго» Айратом Мардихановым.
На встрече обсуждались вопросы регулирования уровня воды в Куйбышевском водохранилище в связи с резким обмелением Волги в регионах Поволжья после весеннего сброса воды. В центре внимания оказалось Нижнекамское водохранилище, заполняемость которого «балансирует на уровне 63 метров» при проектной отметке в 68 метров.
Министр природы и цикличной экономики Ульяновской области Дмитрий Фёдоров сообщил, что представители «Татэнерго» предложили совместно обратиться к Росводресурсам и Минприпроды России в части разработки правил эксплуатации Нижнекамского водохранилища на отметке «не ниже 64 метров».
В релизе также сообщается, что «минприроды Ульяновской, Самарской областей и Республики Татарстан выступают с предложением повысить уровень Нижнекамского водохранилища».
Как ранее сообщало ИА REGNUM, весной 2019 года регионы Поволжья забили тревогу из-за катастрофически низкого уровня воды в Волге и в Куйбышевском водохранилище, более половины которого расположено в Татарии, около 30% площади — в Марий Эл, Чувашии, Ульяновской и Самарской областях. Уровень воды в начале мая снизился до критической отметки, составив три метра ниже необходимой нормы.
Этому предшествовало открытие в апреле 2019 года водосливной плотины Жигулевской ГЭС (на основании решения межведомственной комиссии) из-за прогноза большого притока паводковых вод с Верхней Волги и для обеспечения водой объектов южной Волги. Однако прогноз о большой воде не оправдался. Власти ряда регионов Поволжья попросили Росводресурсы и Жигулевскую ГЭС снизить расход воды через гидроузел, «чтобы избежать причинения ущерба водным биоресурсам». В результате шандоры на водосливной плотине были частично закрыты, уровень воды стал расти.
В настоящее время ситуация стабилизировалась. Уровень воды в Куйбышевском водохранилище составляет 52,43 метра по системе Балтийских высот.
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