Ульяновск, , 10:39 — REGNUM

Минприроды Ульяновской, Самарской областей и Татарии «выступают с предложением повысить уровень Нижнекамского водохранилища». Об этом сообщает минприроды Ульяновской области по итогам встречи министра Дмитрия Федорова с представителем собственника Нижнекамской ГЭС — АО «Татэнерго» Айратом Мардихановым.

Глава минприроды Ульяновской области Дмитрий Фёдоров провёл рабочую встречу Mpr73.ru

На встрече обсуждались вопросы регулирования уровня воды в Куйбышевском водохранилище в связи с резким обмелением Волги в регионах Поволжья после весеннего сброса воды. В центре внимания оказалось Нижнекамское водохранилище, заполняемость которого «балансирует на уровне 63 метров» при проектной отметке в 68 метров.

Министр природы и цикличной экономики Ульяновской области Дмитрий Фёдоров сообщил, что представители «Татэнерго» предложили совместно обратиться к Росводресурсам и Минприпроды России в части разработки правил эксплуатации Нижнекамского водохранилища на отметке «не ниже 64 метров».

«Это позволит сформировать полезную ёмкость от 1,5 до 2 кубокилометров, что в случае потребности Нижней Волги в больших объёмах воды могло бы обеспечить сброс в Куйбышевское водохранилище дополнительной воды с целью предотвращения глубокой сработки самого большого водохранилища на реке Волге», — говорит глава минприроды Ульяновской области, отметив, что предложение о наполнении водоёма «получила всестороннюю поддержку со стороны регионов Нижней Волги — Астраханской и Волгоградской областей».

В релизе также сообщается, что «минприроды Ульяновской, Самарской областей и Республики Татарстан выступают с предложением повысить уровень Нижнекамского водохранилища».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, весной 2019 года регионы Поволжья забили тревогу из-за катастрофически низкого уровня воды в Волге и в Куйбышевском водохранилище, более половины которого расположено в Татарии, около 30% площади — в Марий Эл, Чувашии, Ульяновской и Самарской областях. Уровень воды в начале мая снизился до критической отметки, составив три метра ниже необходимой нормы.

Этому предшествовало открытие в апреле 2019 года водосливной плотины Жигулевской ГЭС (на основании решения межведомственной комиссии) из-за прогноза большого притока паводковых вод с Верхней Волги и для обеспечения водой объектов южной Волги. Однако прогноз о большой воде не оправдался. Власти ряда регионов Поволжья попросили Росводресурсы и Жигулевскую ГЭС снизить расход воды через гидроузел, «чтобы избежать причинения ущерба водным биоресурсам». В результате шандоры на водосливной плотине были частично закрыты, уровень воды стал расти.

В настоящее время ситуация стабилизировалась. Уровень воды в Куйбышевском водохранилище составляет 52,43 метра по системе Балтийских высот.

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