Оренбург, , 10:34 — REGNUM

В Оренбургской области по факту выплаты работникам частной охранной компании зарплаты ниже минимального размера оплаты труда (МРОТ) возбуждено уголовное дело, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в СУ СКР по региону.

По данным следствия, в 2018—2019 годах руководство фирмы, имея на счетах достаточный объем средств, выплачивало семи работникам зарплату ниже минимального размера оплаты труда. В результате образовалась задолженность по заработной плате в сумме более 220 тысяч рублей.

Уголовное дело возбуждено по части 2 статьи 145.1 УК РФ («Невыплата заработной платы в размере ниже установленного законом МРОТ»). Устанавливаются лица, причастные к совершению преступления.

Добавим, МРОТ в Оренбургской области с 1 января 2019 года с учетом районного коэффициента составляет 12 972 рубля.