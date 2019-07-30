Вильнюс, , 10:32 — REGNUM

На синхронизацию линий электропередачи (ЛЭП) стран Прибалтики с Западной Европой придётся выделить около 1,5 млрд евро. При этом министр энергетики Литвы Жигимантас Вайчюнас не сомневается, что для реализации проекта все прибалтийские республики и Польша получат всё необходимое европейское финансирование. Об этом глава ведомства заявил агентству BNS.

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«Я крайне позитивно оцениваю то, что бюджет механизма Европейских инфраструктурных сетей (CEF) на 2021−2027 годы увеличивается с 5 млрд до 7,8 млрд евро — есть такое предложение сейчас. Но в любом случае это хорошее начало, это достаточно солидные суммы», — отметил министр.

Вайчюнас подчеркнул, что финансирование крупнейшей части проекта — морской перемычки между Литвой и Польшей Harmony Link — вероятно будет выделено в рамках новой финансовой перспективы Евросоюза. Министр также отметил, что самое главное сейчас для Прибалтики — сделать всё возможное, чтобы в новой финансовой перспективе проект синхронизации оставался потенциальным объектом дальнейшего финансирования.

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Напомним, ранее BNS со ссылкой на источники сообщило, что в бюджете CEF на 2020 год осталось только около 500−600 млн евро.

Как сообщало ИА REGNUM, страны Прибалтики до 2025 года договорились отключиться от энергетического кольца БРЭЛЛ (Белоруссия, Россия, Эстония, Латвия, Литва), в котором синхронизированы также электроэнергетические системы России и Белоруссии. Литва выступила за синхронизацию через Польшу, однако Эстония выступает за идею синхронизации через Финляндию.

Напомним, технический сценарий синхронизации систем электропередачи в сентябре 2018 года одобрила группа по реализации плана объединения балтийского энергетического рынка BEMIP, в которую входят представители трех стран Прибалтики, Польши и Еврокомиссии. Стоимость проекта оценивалась в 1 млрд евро.

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