Москва, , 10:15 — REGNUM

Семейный бизнес — это долгосрочный бизнес. Человек открывает дело, к которому у него тянется душа и которое он делает хорошо. Поэтому ему хочется, чтобы все «секреты» оставались у людей, которым можно доверять, а это семья, заявила корреспонденту ИА REGNUMспециалист аналитического отдела компании «ФинИст» Елена Мороз.

«Семейный бизнес выявляет ряд неоспоримых плюсов как для людей, так и для экономики страны. Потребителями являются соседи, а это значит, что качество должно быть на высоком уровне.

Появляются различные новации, так как рядом друг с другом продают одинаковый товар, то необходимо усовершенствоваться постоянно, чтобы выдержать конкуренцию. Воспитываются дети-предприниматели, в семейном бизнесе идёт преемственность знаний, умений и навыков», — перечислила эксперт.

В России семейный бизнес в сельский местности существует уже очень давно: держат пчёл и продают мёд; пасут баранов для последующего сбыта мяса; идет активная продажа молока, яиц.

Согласно данным Росстата, численность населения в сельской местности составляет 25% (37,3 млн), уровень безработицы — 6,5%. В этом секторе есть реальный шанс снизить безработицу, повысить кредит доверия государству, улучшить качество жизни людей.

«Самое важное — принять такие законы, которые находились бы на защите малых семейных предприятий, создать такие условия, чтобы людям было выгодно оформить бизнес, трудоустроить официально родственников и других людей, разделяющих принцип и философию бизнеса.

Тогда под защитой государства семейные предприятия качественно поменяют жизнь в отдельных регионах и в России в целом», — считает Мороз.

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