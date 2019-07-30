Москва, , 10:07 — REGNUM

Росстат продолжает шокировать своими данными о бедности в стране как правительство, которое после таких данных необходимо увольнять, так и бизнес — среду, у которой тянется рука к выпуску более дешевых и некачественных товаров, чтобы не потерять доли рынка, заявил корреспонденту ИА REGNUM автор телеграм-канала «Политджойстик», политолог Марат Баширов.

Но не происходит ни первого, ни второго, потому что на Росстат перестали смотреть как на объективный центр информации. Особенно бизнес, потому что у него давно отлажены свои аналитические прогнозные системы, которые гораздо точнее.

«А вот что делать социальным федеральным министерствам с такими данными? Большой вопрос — снижается ли уровень бедности в реальности. Получается: работали, работали и наплодили такое количество бедных и больных граждан. Логика отсутствует», — высказал свое мнение политолог.

Экономист объяснил рост бедности в России высокой инфляцией

Как сообщало ИА REGNUM, Росстат зафиксировал рост бедности в России. Так, число граждан, доходы которых ниже прожиточного минимума, за первые три месяца 2019 года увеличилось на 0,4% — с 13,9% до 14,3%.

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