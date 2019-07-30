Сеул, , 10:06 — REGNUM

В первой половине 2019 года чистая прибыль пяти южнокорейский компаний по выдаче кредитных карт упала на 7,1%. Об этом сообщает Maeil Business Newspaper со ссылкой на свои источники.

По данным источников, в первой половине текущего года прибыль пяти компаний, таких как KEB Hana Card, Woori Card, KB Kookmin Card, Samsung Card и Shinhan Card, составила 709,6 млрд вон (~$600,77 млн), что на 7,1% меньше, чем в первой половине 2018 года.

Чистая прибыль Shinhan Card сократилась на 3,8%, до 271,3 млрд вон (~$229,69 млн), прибыль Samsung Card — на 1,2%, до 192 млрд вон (~$162,55 млн), KB Kookmin Card — на 12%, до 146,1 млрд вон (~$123,69 млн), Woori Card — на 1,6%, до 66,5 млрд вон (~$56,3 млн), KEB Hana Card — на 34,7%, до 33,7 млрд вон (~$28,53 млн).

Как предполагают специалисты в банковской сфере, во второй половине текущего года прибыль компаний по выдаче карт продолжит сокращаться.