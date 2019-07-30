Екатеринбург, , 10:03 — REGNUM

В Свердловской области депутаты Законодательного собрания Свердловской области приняли поправки в закон о региональном бюджете на 2019 год. Планируется увеличение доходов и расходов казны на 0,4 млрд рублей, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Также в структуре бюджете будут перераспределены расходы 1,3 млрд рублей. В частности будут увеличены расходы на подготовку к Универсиаде в Екатеринбурге и строительство конгресс-центра, при этом снизятся объёмы финансирования регионального Минобра, за счёт экономии на госконтрактах и оптимизации.

Напомним, что сейчас Законодательное собрание Свердловской области проводит последнее заседание весенней сессии перед каникулами. На повестку дня вынесены проекты поправок в законы о депутатской этике и прожиточном минимуме.