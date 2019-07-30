Воронеж, , 09:59 — REGNUM

Контейнеры для сухих отходов, наряду с контейнерами для пластика, появятся на контейнерных площадках воронежских домов. С предложением выступил губернатор Воронежской области Александр Гусев 29 июля на еженедельном оперативном совещании, сообщили ИА REGNUM в управлении по взаимодействию со СМИ и административной работе правительства Воронежской области. Как отмечалось на совещании, в городе уже установлено 510 корзин для сбора пластика.

Оперативное совещание в правительстве Воронежской области Управление по взаимодействию со СМИ и административной работе правительства Воронежской области

«По раздельному сбору предлагаю сделать следующий шаг и к уже собираемому пластику добавить контейнер для сухих отходов. Мы должны уже сейчас людям дать понять, что раздельным сбором нужно заниматься», — сказал губернатор.

Александр Гусев отметил, что для формирования привычки нужно время, поскольку люди по-разному относятся к необходимости раздельного сбора мусора.

«Поэтому я прошу на площадках отдельные контейнеры окрасить в другой цвет и попытаться собирать отдельно твердые отходы. Это нужно делать на территории всей области, а не только города», — добавил губернатор.

Глава региона также призвал подчиненных более внимательно отнестись к работе по формированию новой схемы обращения с отходами.