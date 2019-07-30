р-н Надымский, , 09:54 — REGNUM

В Ямало-Ненецком автономном округе по заказу компании «Газпром добыча Надым» на газоконденсатном месторождении Падинская площадь построят поисково-оценочную скважину. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в Ростендре.

Объявлен тендер по выбору подрядчика для строительства скважины №5405 в Надымском районе ЯНАО. Стоимость работ оценивается в 882 млн рублей.

В настоящее время ведётся прием заявок от участников тендера. Итоги конкурса планируют подвести 8 августа 2019 года.

Суммарные извлекаемые ресурсы Пандинского месторождения оцениваются в 5 млн тонн нефти, 33 млрд кубометров газа и 7,7 млн тонн конденсата.