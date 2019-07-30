Малоярославец, Калужская область, , 09:46 — REGNUM

Горы строительных и коммунальных отходов обнаружены на земельном участке сельскохозяйственного назначения площадью более 110 кв. м в окрестностях деревни Бортники Малоярославецкого района Калужской области. Также на этом земельном участке был самовольно снят плодородный слой почвы, что привело к её порче и создало угрозу окружающей среде. Об этом 30 июля корреспонденту ИА REGNUM сообщил Калужский межрайонный природоохранный прокурор Сергей Солдатов.

Он сообщил, что в отношении нерадивого собственника земельного участка возбуждены дела об административных правонарушениях. Он оштрафован. Кстати, законодательство не только позволяет применять повышенную ставку земельного налога к собственникам, не использующим сельхозугодья по назначению, но и даже отбирать землю, если она не обрабатывается более трёх лет.

Между тем 29 июля на заседании регионального кабинета министров губернатор Анатолий Артамонов потребовал ужесточить санкции к собственникам сельскохозяйственных земель, не используемых по назначению.

«Эта земля должна гореть под ногами у тех, кто её не использует», — подчеркнул Анатолий Артамонов.