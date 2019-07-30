Сеул, , 09:46 — REGNUM

Южнокорейская авиакомпания Jeju Air увеличило число эксплуатируемых самолетов до 45 единиц. Об этом сообщает Maeil Business Newspaper со ссылкой на представителей компании.

По их словам, южнокорейская авиакомпания ввела в эксплуатацию 189-местный новый двухдвигательный пассажирский самолет Boeing 737-800.

Известно, что в первой половине года компания Jeju Air ввела в эксплуатацию шесть новых самолетов, чтобы ускорить запуск новых маршрутов в Китай.

По словам представителей компании, с августа текущего года Jeju Air планирует ввести авиарейсы из Инчхона, Чеджу, Пусана и Муана, а такие китайские города, как Яньцзи, Цзинань, Чжанцзянцзе.

Кроме того, авиакомпания намерена увеличить число рейсов Инчхон — Макао (Китай) и Инчхон — Кота-Кинобалу (Малайзия), чтобы реагировать на изменения ситуации на рынке.