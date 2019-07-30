Токио, , 09:31 — REGNUM

Японский автопроизводитель Nissan Motor планирует сократить производственные мощности на 10% к концу 2022 финансового года. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Сокращение производственных мощностей связано с проведением ряда реформ, направленных на создание операционной базы, которая обеспечит стабильную и устойчивую прибыльность в среднесрочной перспективе.

«Компания стремится быстро оптимизировать структуру расходов и производственных операций, увеличить стоимость бренда, а также обновить линейку продукции и добиться устойчивого роста по всему миру, включая США», — говорится в сообщении японского автопроизводителя.

Сообщается, что компания намерена сократить численность персонала примерно на 12 500 человек. Кроме того, к концу 2022 финансового года Nissan сократит размер своей линейки продуктов как минимум на 10%, чтобы повысить конкурентоспособность продукции, сосредоточив инвестиции на глобальных базовых моделях и стратегических региональных моделях.

Напомним, в июне 2019 года самой покупаемой моделью Nissan в России стал новый кроссовер Qashqai. За первое полугодие 2019 года на российском авторынке было продано 31 339 автомобилей японской компании, что на 15% меньше, чем за этот же период 2018 года.

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