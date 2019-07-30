Сеул, , 09:19 — REGNUM

В первой половине 2019 года южнокорейская компания Samsung Electronics лидировала на трех рынках США. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на аналитическую компанию TraQline.

Согласно опубликованным данным, в первой половине текущего года 20,7% доли рынка сушильных машин США принадлежало южнокорейской компании. Известно, что Samsung Electronics сохраняет свое первенство на рынке с 2017 года.

Кроме того, южнокорейская компания занимает первое место на рынке стиральных машин с долей рынка в 21,1% и первое место на рынке холодильников с долей рынка в 23,8%.

Известно, что лидирующую позицию на рынке холодильников Samsung Electronics сохраняет на протяжении 13 кварталов подряд.

По состоянию на второй квартал года, Samsung Electronics продолжает лидировать на рынке бытовой электроники США с долей рынка 21,3%. Свое первенство компания сохраняет на протяжении 13 кварталов.