Бишкек, , 09:13 — REGNUM

В Бишкеке выявили 221 таксиста без патента на осуществление экономической деятельности. Об этом 30 июля сообщили в пресс-службе государственной налоговой службы республики.

В ведомстве уточнили, что во время рейда, который проходил в течение одной недели (даты не уточняются), было проверено 520 таксистов. По итогам рейда 194 водителям выдали патент, а 27 субъектов получили штраф. Отмечается, что подобные рейдовые мероприятия будут проходить по всей стране.

Напомним, с 8 по 31 июля в Бишкеке проводится рейд «Общественный транспорт». В рамках мероприятия планируется устранить нарушения при перевозках на такси, маршрутках и автобусах. В рамках рейда милиция проводит с водителями профилактические беседы.

Читайте также: Столичные таксисты потратили свыше 20 млн рублей на патенты в 2018 году