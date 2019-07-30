Москва, , 09:02 — REGNUM

Туроператоры отмечают, что с открытием Крымского моста расширилась география путешествий туристов по Крыму. Летом 2019 года рейтинг популярных районов для отдыха возглавляют Южный и Восточный берега полуострова, сообщили в Ассоциация туроператоров России (АТОР).

По данным туроператоров, 50% спроса приходится на Южный берег (Ялта, Алушта, Гурзуф), 30% — Восточный Крым (Феодосия, Судак, Коктебель), 20% — Западный Крым (Евпатория, Песчаное, Севастополь).

По данным официальной статистики, больше всего туристов с начала 2019 года по июнь отдохнули на Южном берегу Крыма — 48,5%, на Западном побережье Крыма — 24,8%.

На Восточном побережье Крыма отдохнули 13% туристов, в других регионах (г. Симферополь, Симферопольский и Бахчисарайский районы), — 13,7%.

Наименьшей популярностью у туристов пользуются Западный Крым, Симферопольский и Бахчисарайский районы.

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Как сообщало ИА REGNUM, троператоры ожидают, что в 2019 году 60% туристов приедут в Крым на автомобиле (в 2018 г. — около 50%).

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