Лондон, , 08:59 — REGNUM

Российская система по сбору информации со всех онлайн-касс в стране является «будущим налогового администрирования», считает журналист Financial Times Крис Джайлс.

С помощью данной технологии подключенные к интернету кассовые аппараты передают данные о розничных продажах по всей стране в режиме реального времени. Новшество журналисту продемонстрировал глава ФНС Михаил Мишустин на примере заказов Джайласа в московском отеле.

«В течение каких-то 90 секунд власти получают отчеты о каждой сделке в России — от Санкт-Петербурга до Владивостока», — отметил журналист, добавив, что это «будущее налогового администрирования».

Он также добавил, что система выявляет ошибки, случаи мошенничества и уклонения от уплаты налога на добавочную стоимость.

Как сообщало ИА REGNUM, в России с 1 июля началась третья волна внедрения онлайн-касс. Теперь их начали применять все организации и индивидуальные предприниматели. За уклонение от установки онлайн-касс ИП грозят огромные штрафы. В ФНС уточнили, на данный момент более 1,1 млн налогоплательщиков в РФ зарегистрировали 2,8 млн онлайн-касс.

Читайте также: Максим Орешкин обнадёжил предпринимателей России