Дербент, Дагестан, , 09:05 — REGNUM

Представители 183 компаний из 31 страны подали заявки на участие в открытом конкурсе по разработке мастер-плана дагестанского города Дербента. Наибольшее число зарегистрировавшихся компаний из России — 97, сообщили ИА REGNUM 30 июля в пресс-службе мэрии города.

Среди зарубежных стран лидером по количеству заявок стала Италия — 15 компаний из этой страны проявили интерес к конкурсу. Из Турции заявилось девять представителей, из Великобритании и Франции — по восемь, шесть из Индии, по четыре из Нидерландов и США и т. д. Накануне, 29 июля, приём заявок был закрыт.

«Это компании с мировым опытом градостроительного проектирования и урбанистики», — отметили в мэрии.

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Как сообщало ИА REGNUM, конкурс на разработку мастер-плана Дербента стартовал 25 июня. В рамках первого этапа претенденты должны были представить в оргкомитет своё портфолио и эссе о том, каким они видят будущее города. Три компании пройдут во второй этап, в котором начнётся непосредственно работа по разработке самого мастер-плана.

Среди трёх концепций развития жюри под председательством главы Дагестана Владимира Васильева выберет лучшую, котоио международного конкурса будут подведены 19 ноября.