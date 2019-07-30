Екатеринбург, , 09:00 — REGNUM

Концепция проекта развития туристического кластера «Гора Белая» на ближайшие 10 лет предполагает совокупный объём инвестиций порядка 45 млрд рублей. Об этом сообщила министр инвестиций и развития Свердловской области Виктория Казакова в ходе своего выступления в региональном Законодательном собрании, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Министр сообщила, что развитие туристического комплекса предполагает создание 200 туристических объектов и порядка 2,5 тыс. рабочих мест за счёт резидентов, а также увеличение посещаемости до полутора миллионов гостей ежегодно. На данный момент, по словам Казаковой, посещаемость «Горы белой» составляет около 270 тыс. гостей в год.