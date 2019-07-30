Душанбе, , 08:56 — REGNUM

Совокупный долг потребителей электроэнергии в Таджикистане перед государственным энергохолдингом «Барки точик» превысил 2,5 млрд сомони ($265 млн). Об этом 30 июля сообщает издание «Авеста» со ссылкой на компанию.

По данным энергохолдинга, из-за неполной оплаты электроэнергии потребителями дебиторская задолженность «Барки точик» в первом полугодии выросла на 140 млн сомони ($14,9 млн).

Наибольший долг накопился у агентства ирриграции и мелиорации Таджикистана — 163 млн сомони ($17,2 млн). Дехканские хозяйства задолжали 175 млн сомони ($18,58 млн).

Напомни, 25 июля в ОАО «Сангтудинская ГЭС-1» сообщили, что задолженность «Барки точик» перед ГЭС по состоянию на 1 июля составляет 1,3 млрд сомони ($138 млн), что на 22% больше, чем в начале года.

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