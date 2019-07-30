Тюмень, , 08:40 — REGNUM

В Тюмени жители посёлков Комарово и Патрушева не хотят, чтобы рядом с их домами прошла магистраль в объезд деревни Ожогина. Люди обеспокоены перспективами стройки и высказались против магистрали на общественных слушаниях, сообщает телерадиокомпания «Регион-Тюмень».

На общественные слушания пришли 114 жителей Комарово и Патрушева. Им пояснили, что объезд увеличит пропускную способность для транспорта в 10 раз. Уже сейчас без дорожной развязки автомобили застревают в пробке. Однако жители посёлков пояснили, когда они строились в пригороде Тюмени, то не рассчитывали на скоростную магистраль под окнами. Наоборот, бежали от городской суеты в тишину и покой.

Кроме того, на территории посёлков близко располагаются грунтовые воды, дорога и «клеверная» развязка влекут за собой много шума и выхлопных газов, в природном парке «Тополя» вырубят деревья, частные дворы окажутся в эпицентре транзитных грузоперевозок. Словом, строительство дороги несёт массу минусов жителям Комарово и Патрушева и ни одного плюса для жителей Комарово и Патрушева.

«Могу вас заверить, что решение о строительстве дороги без вашего участия приниматься не будет. Информацию о встрече и пожеланиях жителей будет доведена до заместителя губернатора Сергея Шустова», — подытожил общественные слушания заместитель начальника Главного управления строительства Тюменской области Андрей Чистяков.

Читайте ранее в этом сюжете: Нескольким тюменским городам выделены деньги на дороги местного значения