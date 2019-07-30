Екатеринбург, , 08:39 — REGNUM

Средняя предлагаемая зарплата в Свердловской области оказалась ниже, чем в среднем по Уральскому федеральному округу. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе HeadHunter Урал.

Эксперты посчитали, что в среднем в области предлагают 37 тысяч 630 рублей в месяц. Это более чем на 1 тысячу рублей меньше, чем по УрФО (38 тысяч 680 рублей). Свердловская область стала четвёртой по округу — хуже дела обстоят только в Курганской (34 тысячи 230 рублей) и Челябинской областях (33 тысячи 870 рублей).

В тройке лидеров, соответственно, ЯНАО (57 тысяч 450 рублей), ХМАО (44 тысячи 820 рублей) и Тюменская область (39 тысяч 390 рублей).

Напомним, в недавнем рейтинге вакансий Средний Урал занял второе место среди регионов УрФО. На одну вакансию в Свердловскойобласти приходится 4,4 резюме.

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