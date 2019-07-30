Якутск, , 08:44 — REGNUM

Дороги-зимники, которыми в Якутии и в северных регионах, пользуются большую часть года, будут узаконены, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Читайте также: Дальнобойщики Якутии просят спецтехнику, туалеты и знаки на дорогах

Дорожный научно-исследовательский институт представил проект нацстандарта для ледовых переправ и автозимников. Если проект примут, то в России узаконят дороги из снега и льда, по которым можно передвигаться в зимнее время года.

Что касается северных регионов Дальнего Востока, то такими ледовыми и снежными дорогами-зимниками, особенно по рекам, здесь пользуются всегда. В настоящее время в Якутии и так существуют дороги-зимники, проложенные по руслам замерзающих рек.

Читайте также: В Якутии предложили отозвать депутатов Госдумы из-за платных дорог Севера

Представленный авторами проект регламентирует, как строить, содержать зимние дороги и пользоваться ими. Поясняется что такое ледостав, полынья, промоина, топ, мари и другие понятия, которые местным жителям северов известны с рождения.

В документе указана максимальная скорость движения по зимнику — 70 км/ч, по ледовой переправе — 20 км/ч. Перечислены технические условия и содержание зимних автодорог.

Как правило, зимники открывают уже в начале декабря и действуют они почти до конца апреля.

Читайте также: В ближайшие шесть лет Якутия получит на дороги 17 млрд рублей

Как сообщало ИА REGNUM, северные регионы Дальнего Востока нуждаются в строительстве дорог, мостов. В отдалённых населённых пунктах зачастую вместо дорог угадываются направления.