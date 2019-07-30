Казань, , 08:26 — REGNUM

В Татарии за первое полугодие 2019 года оборот розничной торговли составил 449 млрд рублей. По данному показателю республика среди регионов Приволжского федерального округа находится на первом месте, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на отчёт Татарстанстата.

Среди регионов России у Татарии по показателю оборота розничной торговли шестое место, если брать в расчёт данные за январь-май 2019 года.

Относительно данных за первое полугодие 2018 года показатель в республике вырос на 1,9% в сопоставимых ценах.

Из общего объёма продукции на пищевые продукты, включая напитки и табачные изделия, приходилось 44,3%, а на непродовольственные товары — 55,7%. Последних было продано на 250 млрд рублей, а первых — на 199 млрд рублей, что соответствует уровню такого же периода прошлого года. По непродовольственным товарам наблюдался прирост на 3,5%.

Оборот из расчёта на одного жителя республики составил 115 тыс. рублей в рассматриваемом периоде. По этому показателю Татария заняла в округе второе место.

Напомним, в России по итогам 2018 года оборот розничной торговли, увеличившись на 2,6%, составил 31 548 трлн рублей.