Екатеринбург, , 08:11 — REGNUM

Пятое место в рейтинге «Как в Европе» занял Екатеринбург среди городов России, согласно опросу, проведённому среди пользователей социальных сетей сервисом бронирования жилья и отдыха Tvil.ru. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе мэрии.

Екатеринбург. Храм-на-Крови и Храм Вознесения Алексей Колчин© ИА REGMUM

Участники ответили на вопрос о том, в каком городе России они чувствуют себя как в Европе. На первом месте оказался Калининград — за него проголосовали 37% респондентов. Второе место было отдано Санкт-Петербургу — 27% голосов. На третьем и четвёртом местах Сочи и Казань с 8,5% и 5,9% соответственно. За Екатеринбург проголосовали 5,1% опрошенных.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Екатеринбург, согласно опросам агентства «ТурСтат», занял третье место среди городов России по «трудолюбию» и пятое место среди самых цветочных городов страны.

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