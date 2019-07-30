Нижний Новгород, , 08:02 — REGNUM

В Арбитражный суд Нижегородской области поступил банкротный иск от министерство имущественных и земельных отношений региона к ОАО «Нижегородский завод испытательного и технологического оборудования» (ОАО НЗИТО). Иск пока не принят к производству, заседание не назначено, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Исковое заявление поступило в инстанцию 24 июля 2019 года, сумма исковых требований — 894 572,75 рубля.

По данным ЕГРЮЛ, ОАО учреждено 25 февраля 1993 года, входило в ныне ликвидированную ассоциацию по развитию технологии и производства оборудования"прогресс». Директором по документам с 2011 года числится Александр Остриков. Уставный капитал — 113 706 рублей.

В 2010 и 2013 году банкротства общества требовала ИФНС России по Канавинскому району Нижнего Новгорода. В 2013 году дело закончилось возвратом иска заявителю. Налоговый орган предъявил претензии, но не приложил необходимые документы, не исправив недочёты иска в срок.

А в июне 2011 года суд вынес решение о вводе наблюдения, но в 2012 году производство было прекращено. К тому моменту от министерства государственного имущества и земельных ресурсов Нижегородской области поступило требование о включении в реестр кредиторов ОАО «НЗИТО» задолженности в сумме 581 984 рублей 28 копеек. В январе 2012 года производство по требованию кредитора было прекращено.

В 2016 году министерство снова пыталось обанкротить завод.

«В Арбитражный суд Нижегородской области обратилось министерство инвестиций, земельных и имущественных отношений Нижегородской области с заявлением о признании ОАО «Нижегородский завод испытательного и технологического оборудования» несостоятельным (банкротом) по признакам отсутствующего должника, указав, что в настоящее время организация фактически прекратила финансово-хозяйственную деятельность, обладает признаками отсутствующего должника. Требования заявителя основаны на вступивших в силу решениях Арбитражного суда Нижегородской области: от 15.09.2010 по делу NoА43−15 021/2010, от 28.04.2012 по делу №А43−8710/2012, в настоящее время задолженность ОАО «Нижегородский завод испытательного и технологического оборудования» по арендным платежам составляет 894 572,75 руб., в том числе 641 525,83 руб. — основной долг, 253 046,92 руб. — пени», — отмечалось в материалах дела от 2016 года.

Производство и по этому делу было прекращено — у должника не нашли имущества, стоимость которого покрыла бы расходы на процедуру банкротства.