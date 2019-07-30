Нижний Новгород, 30 июля 2019, 08:02 — REGNUM
В Арбитражный суд Нижегородской области поступил банкротный иск от министерство имущественных и земельных отношений региона к ОАО «Нижегородский завод испытательного и технологического оборудования» (ОАО НЗИТО). Иск пока не принят к производству, заседание не назначено, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
Исковое заявление поступило в инстанцию 24 июля 2019 года, сумма исковых требований — 894 572,75 рубля.
По данным ЕГРЮЛ, ОАО учреждено 25 февраля 1993 года, входило в ныне ликвидированную ассоциацию по развитию технологии и производства оборудования"прогресс». Директором по документам с 2011 года числится Александр Остриков. Уставный капитал — 113 706 рублей.
В 2010 и 2013 году банкротства общества требовала ИФНС России по Канавинскому району Нижнего Новгорода. В 2013 году дело закончилось возвратом иска заявителю. Налоговый орган предъявил претензии, но не приложил необходимые документы, не исправив недочёты иска в срок.
А в июне 2011 года суд вынес решение о вводе наблюдения, но в 2012 году производство было прекращено. К тому моменту от министерства государственного имущества и земельных ресурсов Нижегородской области поступило требование о включении в реестр кредиторов ОАО «НЗИТО» задолженности в сумме 581 984 рублей 28 копеек. В январе 2012 года производство по требованию кредитора было прекращено.
В 2016 году министерство снова пыталось обанкротить завод.
Производство и по этому делу было прекращено — у должника не нашли имущества, стоимость которого покрыла бы расходы на процедуру банкротства.