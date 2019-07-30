Чебоксары, , 08:01 — REGNUM

Долги по заработной плате в Чувашии составили на 1 июля 35 864 рубля, что более чем втрое выше по сравнению с данными на начало года. Это наибольший рост среди регионов Приволжского федерального округа, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на данные Росстата.

В Чувашии на 1 июля объём просроченной задолженности по заработной плате составил 35 864 рублей, из них 28 185 рублей долгов сложилось в промышленности. В целом с начала года долги по зарплате увеличились в 3,18 раза (на 1 января 2019 года просроченная задолженность составляла 11 264 рубля). Среди регионов Поволжья это максимальный рост, на втором месте в группе аутсайдеров — Пермский край, где долги с начала года выросли в 1,8 раза.

Если смотреть динамику за месяц, то на 1 июля по сравнению с 1 июня просроченная задолженность в Чувашии сократилась на 27,7%, в абсолютных цифрах снижение составило 13 723 рубля.

В Поволжье антилидерами по объёму просроченной задолженности зарплаты являются Татария (65 509 рублей на 1 июля 2019 года), Башкирия (42 324 рубля), Кировская область (37 145 рублей) и Чувашия (36 864 рубля).

Как сообщало ИА REGNUM, на 1 июля в Приволжском федеральном округе объём зарплатных долгов с начала года вырос на 0,2% и достиг на 1 июля 245,5 млн рублей. За последний месяц задолженность сократилась на 21,2%. Долги сложились перед 4098 работниками.

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