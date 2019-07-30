Владивосток, , 07:58 — REGNUM

Российским рыбакам следует идти по пути наращивания объёма пелагического промысла на Дальнем Востоке, в частности, активнее добывать сардину, скумбрию и сайру, сообщила пресс-служба Росрыболовства.

Накануне во Владивостоке завершилось совещание, призванное сформулировать меры поддержки рыбаков дальневосточных регионов. Выступивший на нём заместитель руководителя Росрыболовства Петр Савчук призвал рыбаков проявлять больше активности в этом направлении.

«Рыбакам необходимо активнее идти на промысел этих рыб, иначе их будут осваивать другие страны. Мы хотим знать, какие проблемы у вас возникают на промысле сайры, скумбрии и сардины, и совместно разработать их решения», — сказал представитель ведомства.

Добавим, сезон добычи пелагических объектов рыболовства (скумбрия, сардина иваси, сайра) стартует в июле в Северо‑ и Южно-Курильской зонах, а также за пределами исключительной экономической зоны России, и длится практически до конца года.

Сардина иваси и скумбрия вернулись к берегам Дальнего Востока России спустя более чем 25-летний перерыв, поэтому пришлось заново выстраивать промысловые схемы, вспоминать технологию добычи и актуализировать производственные цепочки. Начиная с 2015 года, Росрыболовством проведен комплекс мероприятий по возобновлению добычи этих объектов рыболовства, что позволило увеличить объем освоения сардины и скумбрии с 500 тонн по итогам 2015 года до 162 тыс. тонн в 2018 году.

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