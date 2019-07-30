Сухум, , 07:57 — REGNUM

Внешнеторговый оборот Абхазии по итогам первой половины 2019 года составил 11,69 млрд рублей, что на 11% больше, чем за аналогичный период 2018 года. Об этом сообщили в пресс-службе Кабинета министров Абхазии со ссылкой на данные государственного таможенного комитета республики.

За отчетный период экспорт увеличился на 29%, до 3,19 млрд рублей, импорт — на 5%, до 8,5 млрд рублей. Отмечается, что с 2017 года наблюдается стабильный рост экспорта в среднем на 725 млн рублей за полугодие.

На долю России приходится 56% от общего объема товарооборота Абхазии, на Турцию — 12%, Молдавию — 3%, Италию — 2,2%. В статистических данных не учтены доходы от внешнеэкономической деятельности в сфере туризма.

Отметим, по итогам 2017 года объем валового внутреннего продукта (ВВП) в Абхазии составил 30 397,1 млрд рублей, что на 0,3% больше, чем годом ранее. В 2016 году ВВП республики вырос на 9,9%.

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